Alena Seredova incinta con il pancione: “Non è una situazione idilliaca”

Alena Seredova è incinta del terzo figlio. La gravidanza tris è ormai agli sgoccioli per la showgirl, modella e conduttrice ceca naturalizzata italiana. L’ex moglie dell’ex portierone della Juventus e della Nazionale italiana di calcio diventerà mamma per la terza volta di una femminuccia.

Alena Seredova – Foto: Instagram

L’ex conduttrice del programma tv di Italia 1, Le Iene, è già mamma di Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti dall’ex marito Gigi Buffon. La baby vip nascerà agli inizi di giugno.

Alena ha dichiarato a Crisalide Press: “La data ufficiale è il 2 giugno, ma dato che il mio secondogenito è nato in anticipo, mi hanno detto che anche lei potrebbe nascere prima. In più è una monella quindi è tutta storta… Io a partire da metà maggio sarò in allerta pronta ad andare in ospedale con la mia valigia!”.

A causa della diffusione del nuovo Coronavirus, la sua gravidanza tris non è affatto facile: “Ho cercato di preoccuparmi il meno possibile. Ovviamente non è una situazione idilliaca, avrei preferito essere più serena. Dopo due mesi trascorsi in casa è difficile tenere alto lo spirito, anche se io sono una positiva di carattere”.

“La mia bambina che è dentro di me mi da’ molta forza, mi aiuta a combattere ogni giorno perché penso che vorrà avere una mamma sorridente – ha continuato Alena – Inoltre lo faccio anche per i miei figli semi adolescenti, chiusi in casa, abituati a fare sport quotidianamente, è un grande sacrificio anche per loro e quindi cerco di essere allegra. Certo l’idea di dover andare in ospedale mi agita, soprattutto perché lo ritengo un luogo meno sicuro in questo momento rispetto a casa mia, dove mi sento protetta. Sì, un po’ di ansia mi sta venendo… ma cerco di non pensarci!”.

In un recente post social condiviso con i suoi numerosi follower di Instagram, Alena ha sfoggiato il suo bellissimo pancione e ha accompagnato il dolcissimo scatto con la seguente didascalia: “Esplosione della natura”. Durante questa terza gravidanza, la showgirl ha rivelato di aver preso sette chili.

