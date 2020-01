Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati lo scorso mese, dopo quattro anni d’amore. La vincitrice del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha confermato la rottura mediante una storia condivisa con i follower di Instagram.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani – Foto: Instagram

I rumor sulla crisi di coppia erano stati diffusi dal settimanale di cronaca rosa Chi che aveva rivelato che i troppi impegni del produttore musicale e la voglia di metter su famiglia da parte della star di Amici avevano incrinato il loro rapporto.

Ora l’artista salentina ha confermato la fine della sua storia d’amore con Settepani su Instagram Story, gettando nello sconforto i fan della coppia che attendevano un altro genere di annuncio: il matrimonio.

Perché è finita tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani? La cantante leccese non ha voluto spiegare i motivi della fine della liaison.

La star di Amici di Maria De Filippi ha rivelato: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo – ha sottolineato -, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

Per dimostrare a tutti di aver dato un taglio netto al passato, Alessandra ha scelto di cambiare anche look.

La cantante salentina guarda avanti con ottimismo: “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego”. A quanto pare non ci sono più chance per un possibile ritorno di fiamma con Settepani.