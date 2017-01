Alessandro Calabrese del Grande Fratello è sempre al centro delle polemiche e delle critiche. La sua partecipazione in veste di corteggiatore della tronista del trono classico di Uomini e Donne Sonia Lorenzini continua a far discutere… Lidia Vella ha avvertito Sonia Lorenzini, dichiarando che Alessandro sta prendendo in giro tutti! La tronista è piuttosto combattuta e confusa. L’ex fidanzata di Alessandro Calabrese, Lidia Vella, è davvero delusa, amareggiata e triste. Lui va avanti e in un’intervista concessa al settimanale di gossip Nuovo Tv ha svelato: “Con Lidia è finita tre anni fa. Poi l’ho rincontrata al Grande Fratello 14 e in quel contesto è riaffiorato un sentimento che era dentro di me. Quando siamo usciti dal reality, ho provato ad avere una relazione, ma non ha funzionato. E non stiamo più insieme da novembre”. Parole che hanno offeso e umiliato ancora di più l’ex gieffina catanese e i suoi numerosi fan… Ma non è finita qui!

L’ex gieffino Alessandro Calabrese ha spiegato di aver fatto di tutto per salvare la sua storia d’amore con Lidia Vella, ma non c’è stato più nulla da fare: “Invece è stato un anno piuttosto difficile. In dieci mesi ci siamo lasciati e ripresi almeno sette volte. Quest’estate ho dormito a casa di mia madre, e poi da alcuni amici. L’ho amata tanto, ma quell’amore è finito. E Lidia lo sa bene, perché gliel’ho detto appena ho compreso che avrei chiuso questa storia. Non andavamo d’accordo, non ero più felice con lei!”.

Perché ha scelto di partecipare a Uomini e Donne dopo neanche tre mesi dall’addio all’ex concorrente siciliana del GF14? Ecco la sua risposta: “Era un anno che mi chiamavano dal programma, ma avevo sempre rifiutato. Poi mi è capitato di vedere un video della nuova tronista e ho deciso a questo punto di accettare. Trovo che Sonia Lorenzini sia una bellissima ragazza – ha affermato Alessandro -, caratterialmente è molto affine a me. Il business lo faccio lavorando. (…) Sonia è una ragazza molto forte e, a quanto pare, non ha pregiudizi. Così ha voluto conoscermi. Ha sentito una verità distorta rispetto a quello che è successo. Lidia sa benissimo che, come le ho detto a novembre, io non la amo più. Solo che lei si è convinta che io l’abbia lasciata per la televisione. Quando la nostra relazione si è conclusa, figuriamoci se mi passava per la testa l’idea di andare a corteggiare una ragazza in tv: non ci pensavo proprio! Si convince di cose che non esistono, l’amore che avevo per lei è finito”.

Lui ha ammesso di aver avuto un momento di cedimento di fronte all’ex compagna: “Quando sono andato a Milano nella casa dove convivevamo per riprendere le mie cose, è successo. Ho trovato una persona in lacrime e, forse anche un po’ per il trasporto emotivo, siamo finiti a letto. Ma è stata una cosa occasionale, perché il mattino seguente le ho ribadito che non c’era futuro”.

Ma Lidia non ci sta ed è più agguerrita che mai! Secondo lei, Alessandro è a Uomini e Donne solo per farsi pubblicità e per visibilità! E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con Lidia?