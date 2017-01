Alessandro Calabrese è stato eliminato dalla tronista del trono classico di Uomini e Donne Sonia Lorenzini durante l’ultima puntata della famosa e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta dalla star tv Maria De Filippi. L’ex gieffino Alessandro Calabrese non l’ha presa bene… L’ex concorrente del Grande Fratello 14 Alessandro Calabrese dopo essere stato eliminato dalla tronista ha abbandonato lo studio, ma è poi ritornato per vendicarsi… Cosa ha detto il pluritatuato corteggiatore di Uomini e Donne?

L’imprenditore romano ha dichiarato nel salotto tv di Maria De Filippi che Sonia Lorenzini ha già fatto la sua scelta! Secondo l’ex gieffino, Sonia sceglierà il nuovo corteggiatore Federico. Sulla questione è intervenuto anche l’ex corteggiatore del trono gay e neo opinionista di Uomini e Donne Mario Serpa che ha stupito tutti i presenti, rivelando che Sonia e Federico si conoscono da prima dell’inizio della trasmissione. La Lorenzini ha smentito categoricamente questi pettegolezzi, ma i dubbi restano e rischiano di causare la fine anticipata del suo trono…

Resta il fatto che Alessandro non ha fatto una bella figura neanche a Uomini e Donne… Dopo aver “recitato” il ruolo di zerbino al GF14, Calabrese ha lasciato Lidia Vella alcuni mesi fa per partecipare come corteggiatore al programma tv di Canale 5. In più di un’occasione Lidia Vella ha avvertito Sonia Lorenzini, dichiarando che Alessandro sta prendendo in giro tutti!

L’ex fidanzata di Alessandro Calabrese, Lidia Vella, è rimasta davvero delusa, amareggiata e triste. Prima di essere eliminato da Sonia, Alessandro ha confessato al settimanale di gossip Nuovo Tv: “Con Lidia è finita tre anni fa. Poi l’ho rincontrata al Grande Fratello 14 e in quel contesto è riaffiorato un sentimento che era dentro di me. Quando siamo usciti dal reality, ho provato ad avere una relazione, ma non ha funzionato. E non stiamo più insieme da novembre. E’ stato un anno piuttosto difficile. In dieci mesi ci siamo lasciati e ripresi almeno sette volte. Quest’estate ho dormito a casa di mia madre, e poi da alcuni amici. L’ho amata tanto, ma quell’amore è finito. E Lidia lo sa bene, perché gliel’ho detto appena ho compreso che avrei chiuso questa storia. Non andavamo d’accordo, non ero più felice con lei!”. Per poi aggiungere: “Lidia sa benissimo che, come le ho detto a novembre, io non la amo più. Solo che lei si è convinta che io l’abbia lasciata per la televisione. Quando la nostra relazione si è conclusa, figuriamoci se mi passava per la testa l’idea di andare a corteggiare una ragazza in tv: non ci pensavo proprio! Si convince di cose che non esistono, l’amore che avevo per lei è finito”.

Ora lui è single, mentre, Lidia sta flirtando con l’ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Valenza!