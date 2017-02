Alessia Marcuzzi è finita al centro di aspre e dure polemiche sui social al termine della puntata-farlocco di esordio dell’Isola dei famosi 2017 di lunedì 30 gennaio. Il suo look è stato bocciato dal popolo della Rete e anche dalle due ex candidate naufraghe di questa edizione del reality show di Canale 5, Wanna Marchi e Stefania Nobile. Alessia Marcuzzi ha rinviato la prima puntata dell’Isola dei famosi a martedì 31 gennaio per maltempo, ma questa decisione è stata sonoramente criticata da Wanna Marchi e Stefania Nobile che durante una contro-diretta su Facebook hanno riservato stoccate al vetriolo nei confronti della bionda conduttrice tv facendo un paragone con l’ex star dell’Isola dei famosi Simona Ventura.

Dopo aver espresso un commento sull’attrice Eva Grimaldi (“non è più la bona di una volta”) le due teleimbonitrici si sono scatenate quando Alessia Marcuzzi ha annunciato la chiusura anticipata della prima puntata a causa del maltempo: “E’ già finita? Domani di nuovo? Vista la ca…. di oggi, la ripetono domani. Non ci credo. Domani arriva lo tsunami“.

“Ce l’abbiamo fatto a sabotarla”, hanno scherzato Wanna Marchi e la figlia. E poi hanno aggiunto: “Con la Ventura non sarebbe mai successo. Simona tutta la vita. Lei era forte, lei ce l’avrebbe fatta. Ale cambia mestiere. Vai a casa. Un grande professionista sarebbe andato avanti. Abbiamo fatto finire l’Isola – hanno ripetuto madre e figlia – Gratta il sale, gratta il sale. Siamo le numero uno, voi non siete nessuno. Ora tutti i giornali titoleranno: Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno bloccato l’Isola. Abbiamo parlato con Dio, ci ha detto: Avete subito un’ingiustizia e io li annego. Marchi 1 – Isola dei Famosi 0. Quando qualcuno fa del male a noi, deve pagarla”. Poi hanno svelato che l’esclusione dal cast è stata decisa da Mediaset e non da Magnolia. Hanno ringraziato tutte le persone di Magnolia “perché loro non c’entrano. Sono persone spettacolari e serie – hanno aggiunto – Magnolia top, Mediaset down. Marcuzzi hai perso, rifatti domani e tira fuori il c… e le gambe”.

L’inizio dell’Isola dei famosi 2017 è stato davvero travagliato e le polemiche sul cast e sulla conduttrice tv del reality show di Canale 5 sono tornate nuovamente in auge. Molti internauti hanno espresso commenti negativi nei confronti di Alessia, proprio come hanno fatto le due famose teleimbonitrici, e hanno invocato il ritorno alla conduzione di SuperSimo. Un vero e proprio sogno, che difficilmente si avvererà!