Alessia Marcuzzi e il presunto flirt con Stefano De Martino, Paolo Calabresi Marconi: “Ora le vie legali”

Alessia Marcuzzi e il presunto flirt con Stefano De Martino continua a tenere banco sul web e sulla carta stampata. Il produttore televisivo, cinematografico ed imprenditore italiano Paolo Calabresi Marconi sta pensando di adire le vie legali perché sua moglie Alessia è davvero distrutta e devastata da questi rumor e gossip bomba.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi – Foto: Instagram

I personaggi al centro dello scandalo dell’estate 2020 hanno smentito, ma adesso sembra che vogliano passare per vie legali. Sulla reazione di Paolo Calabresi Marconi un amico ha riferito: “Paolo è furibondo, vede soffrire la moglie e medita di rivolgersi agli avvocati. La crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito c’è ed è innegabile ma non è recente. Questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. La sorella di Paolo, Micaela, invece ha interrotto i rapporti social con Alessia”.

Belen smonta il gossip sulla tresca tra Alessia e Stefano

Anche la star tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez ha voluto prendere posizione, smentendo categoricamente tutti i rumor relativi alla presunta tresca tra il marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Belen ha spazzato via i gossip di questi ultimi giorni su Instagram Story: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoversi perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca***te che ho letto in questi giorni”.

Resta il fatto che oggi Belen è in love con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Il ballerino professionista e conduttore tv di Made in Sud, Stefano De Martino, è stato immortalato in compagnia di Mariana Rodriguez in barca. E Alessia Marcuzzi? La conduttrice si trova in Costiera Amalfitana in compagnia di amiche.