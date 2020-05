Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi non si sono lasciati. La smentita in un video condiviso dalla conduttrice tv su Instagram Stories, che ha spazzato via tutti i rumor e le indiscrezioni di questi ultimi giorni. Nessuna crisi matrimoniale tra la presentatrice di Temptation Island Vip e suo marito Paolo. Il loro amore è vivo e vegeto, altro che crisi! Il gossip bomba di Dagospia è in realtà un rumor completamente infondato.

Qualche giorno fa il sito di Roberto D’Agostino aveva rivelato che venti giorni fa Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sarebbero lasciati dopo sei anni di matrimonio. “A soli 48 anni, la conduttrice tv, ha alle spalle una buona collezione di relazioni toccata e fuga”, si leggeva su Dagospia.

Prima la netta smentita di Vanity Fair, che ha citato fonti molto vicini alla presentatrice tv di Mediaset, e poi la stessa La Pinella che ha pubblicato su Instagram Stories un video girato in casa nel quale il marito è immortalato sul divano abbracciato a Mia, la figlia che Alessia ha avuto dalla precedente relazione d’amore con il conduttore tv e radiofonico Francesco Facchinetti, che invece gioca con il cane Brownie.

L’ex conduttrice del Grande Fratello è anche mamma di Tommaso, nato dalla sua prima love story famosa con l’ex calciatore e allenatore della Lazio, Simone Inzaghi.