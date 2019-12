Alessia Marcuzzi, Emily Ratajkowski ed Elodie in intimo: le foto fanno impazzire il popolo del web

Alessia Marcuzzi, Emily Ratajkowski ed Elodie sono apparse in intimo, ma per diversi motivi, sui rispettivi profili Instagram. Body tattoo temporaneo, calze a rete, lingerie sensuale e tanto altro ancora. Le foto hanno fatto impazzire il popolo del web, scatenando una raffica di complimenti, reazioni, like e condivisioni. Anche se le temperature invernali sono ormai in picchiata, ci pensano le nostre amate vip del jet set italiano e internazionale a surriscaldare l’atmosfera, almeno sul web.

L’ex conduttrice del Grande Fratello e presentatrice dei programmi tv Le Iene e Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi, ha condiviso con i suoi follower di Instagram un selfie che la ritrae con un completo ricamato e giochi di trasparenze. Boom di like e commenti positivi per l’esuberante La Pinella.

Foto ancora più esplosiva e super sexy per una delle donne più belle e influenti del jet set mondiale: la top model e attrice statunitense Emily Ratajkowski. La splendida e affascinante supermodella americana ha sfoggiato il suo inconfondibile e pazzesco Lato B a furor di popolo sui social. “Questo è il mio Lato B”, ha scritto una delle reginette del fenomeno mondiale #escile.

La cantante Elodie si è spogliata poiché è stata scelta come modella per la nuova campagna Yamamay. La star di Amici di Maria De Filippi è apparsa con un completino di intimo nero che esalta la sua sensualità.

La fidanzata del rapper Marracash ha scritto sui social: “Come faceva? Dashing through the snow.. Felice di essere parte del Natale”.

Ma in queste ultime settimane hanno regalato siparietti molto piccanti e bollenti anche la showgirl Antonella Mosetti, la soubrette Justine Mattera e la cantante Anna Tatangelo.

Visualizza questo post su Instagram ????? . #antonellamosetti Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti) in data: 3 Dic 2019 alle ore 12:11 PST