Alessio Lo Passo parla di Uomini e Donne, Maria De Filippi, Isola dei famosi e vita privata (INTERVISTA)

Alessio Lo Passo è uno dei volti più famosi, sexy e belli di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo è titolare di un negozio di abbigliamento a La Spezia e di uno studio di tattoo sempre a La Spezia. L’ex personaggio del popolare e fortunatissimo programma tv di Canale 5, ideato e condotto dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista esclusiva al nostro sito IGOSSIP.it in cui ha parlato dell’Isola dei famosi 2017, della sua vita privata e di tanto altro ancora. Ora, però, bando alle chiacchiere! Ecco l’intervista integrale ad Alessio Lo Passo!

Ciao Alessio, da oltre un mese hai aperto uno studio di tattoo a La Spezia. Come è iniziata questa tua nuova avventura imprenditoriale?

È iniziata dalla passione che ho per il tatuaggio. Tramite un amico andai a tatuarmi da un ragazzo e parlando è venuta fuori questa nuova avventura con lui.

Quanti tatuaggi hai?

Quante parti del corpo ho ancora libere (ride, ndr)… Ormai ho perso il conto… mi manca solo la gamba destra, il petto e l’addome da riempire, ma penso che così possa bastare per ora!

Sei single o fidanzato?

Single… e sinceramente per ora sto bene così. Da single sono molto più sereno e spensierato di testa, ma sono certo che arriverà quella giusta… senza cercarla!

Chi è il tuo modello di donna vip ideale?

Monica Bellucci.

Torneresti nuovamente nel salotto tv di Maria De Filippi?

Certo! Ho solo bei ricordi di quell’esperienza durata 2 stagioni per me. Mi sono sentito importante per loro e sono stato molto coccolato sin da subito… Poi l’errore è stato mio durante la fine del trono. So capire i miei errori, chiedere scusa e andare avanti, ma quello sbaglio mi è costato abbastanza… Potevo fare molto di più durante e dopo il trono. La colpa è stata solo mia!

Secondo te quali tronisti e troniste hanno lasciato il segno?

I primi senz’altro… I primi anni dell’edizione di U&D saranno indimenticabili. Come ultimi, non per presunzione, penso che io, Monte e Gallella siamo stati i più visti e belli degli ultimi tempi.

Tina Cipollari è sempre in guerra contro Gemma Galgani… Qual è la tua opinione?

Adesso, seguo poco il programma per via del lavoro. Ma Tina è così: ama stuzzicare e si diverte.

Che cosa pensi del Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi?

Maria è una della donne più colte e umili della televisione. Io durante il mio trono la vedevo spesso nei camerini. Parlavamo abbastanza, piacevo molto a lei come persona. E’ una donna con la D maiuscola. Carlo Conti ha avuto un’ottima idea. Infatti gli ascolti sono andati benone!

Hai criticato di recente il cast dell’Isola dei famosi 2017. Quali naufraghi di questa edizione salveresti?

La seguo sempre l’Isola e ora come ora ti dico che l’unica che mi ha colpito in positivo per la sua voglia di fare e di mettersi in gioco è Giulia Calcaterra. Gli altri tutti primedonne e con la puzza sotto al naso.

Quale messaggio vuoi inviare ai tuoi fan e ammiratrici per il 2017?

Di godersi la vita, che è il dono più bello che abbiamo… Un bacio grande!