Alex Belli e Delia Duran aggrediti dall’ex marito di lei, Mila Suarez non ci crede: la modella pubblica il referto medico

Alex Belli e Delia Duran sarebbero stati aggrediti dall’ex marito della modella e attrice venezuelana all’esterno del tribunale e l’ex concorrente di Temptation Island Vip sarebbe finita anche al pronto soccorso. La notizia è stata diffusa qualche giorno fa dal modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi su Instagram Story: “C’è stata una colluttazione pesante dove Delia ed io abbiamo subito un’aggressione dal suo ex che non è degno di portare nemmeno il nome di uomo”.

Mila Suarez attacca Delia e Alex

Alex Belli e Delia Duran si sono inventati una finta aggressione da parte dell’ex marito di lei? I dubbi sono stati sollevati dall’ex compagna dell’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Mila Suarez. Fake news o verità? Per Mila non ci sono dubbi: “Molti di voi nelle ultime ore mi hanno informato su ciò che è accaduto ad Alex e Delia. Per quanto la cosa mi interessi relativamente poco (poiché non fanno parte della mia vita), umanamente mi dispiacerebbe se fosse qualcosa che corrispondesse al vero, ma non è così. E vi spiego anche il perché”.

La modella ha aggiunto: “Alex e Delia attaccati dall’ex dicono, ma il loro incontro è avvenuto in un tribunale per via della causa di divorzio. E secondo voi con le forze dell’ordine davanti succedeva tutto questo casino? Scusate ma faccio davvero fatica a crederci, come tante altre cose. Ho avuto modo però di confrontarmi con l’ex marito di Delia, che mi ha informato sulla realtà dei fatti. E sono molto lontani da ciò che è stato dichiarato. Personalmente mi sento di difendere chi non usa i social network e non è in grado di difendersi da queste calunnie – ha proseguito Mila Suarez -, come questo uomo. Sarei davvero felice se potesse rilasciare delle dichiarazioni in merito a questa vicenda, così da fare distinzione fra la realtà dei fatti e le loro sceneggiature (che come avete avuto modo di vedere peccano irrimediabilmente)”.

Mila ha poi concluso così: “Vorrei ricordare a chi pensa e dichiara che ho il dente avvelenato, che può pure essere, per carità sono una donna passionale, ma meglio un dente avvelenato che una quantità industriale di squallidi altarini, davvero molto sconvenienti e lontani dal concetto di Signora”.

La replica di Delia Duran

Delia Duran ha replicato alle critiche di Mila Suarez, pubblicando un articolo di giornale de Il Resto del Carlino e il referto medico.

I post sono stati accompagnati dal seguente messaggio: “Per tutti coloro che continuano a chiedermi che cosa è successo davanti al Tribunale di Ravenna. Siamo stati aggrediti senza motivo da questo uomo”.

