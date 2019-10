Alex Belli è sterile? Il modello replica all’ex moglie Katarina Raniakova

Alex Belli è sterile? Il modello ha replicato all’ex moglie Katarina Raniakova che sul suo profilo Instagram ha rivelato che l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi non può avere figli. “Poi ragazze non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli – ha scritto la modella slovacca sui social -. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio“.

Le accuse di Katarina Raniakova

“Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare cure – ha poi continuato -. È una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto ma vi prego, non vi fate prendere in giro. Alla fine, io penso che se qualcuno superiore ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così con una donna e poi un mese dopo dire di amare un’altra”.

La replica di Alex Belli

Il protagonista di Temptation Island Vip 2, che è in coppia con la nuova compagna Delia Duran, ha replicato alle accuse dell’ex moglie dalle pagine del settimanale Sono.

L’ex compagno di Mila Suarez ha rivelato: “Cara Katarina, mi fa piacere apprendere come davanti alla possibilità di un’ospitata televisiva, sei pronta anche tu, che ritenevo una persona con certi principi, ad affrontare un discorso tanto delicato quanto privato. Ma in questa vita ormai – ha aggiunto – non mi stupisco di niente! Non sono arrivati un po’ per colpa mia e un po’ per colpa sua. Nel mio caso specifico non c’è sterilità. Con lei la fecondazione non è avvenuta a causa di una incompatibilità genetica”.

Il modello Alex Belli ha poi proseguito: “Forse mirava a farsi invitare in tv e prendere due lire, non so…La sua è stata un’uscita totalmente gratuita, pessima e inutile, a rischio di diffida e querela. Una delle delusioni più grandi della mia vita”.

Redazione-iGossip