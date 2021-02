Alex Palmieri sbarca su Onlyfans su consiglio di Immanuel Casto

Alex Palmieri è approdato su Onlyfans su consiglio di Immanuel Casto. Nella sua prima immagine anticipata sul suo profilo Instagram, il 30enne cantante e performer milanese dichiaratamente gay si è mostrato con un paio di jackstrap su un prato innevato.

Il 30enne attivista per i diritti lgbtqi ha comunicato ai suoi follower di Instagram: “Ho chiesto alla mamma e ha detto che ora sono abbastanza grande per questo”. Con questo post ha annunciato il suo debutto sul noto servizio di intrattenimento, nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito che funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti fan.

Tra i tanti commenti spicca quello del 37enne cantautore e autore di giochi Immanuel Casto, pseudonimo di Manuel Cuni, che ha applaudito questa sua scelta: “Approvo in pieno”. In realtà Alex ha aperto il suo canale su Onlyfans su consiglio di Immanuel.

Tanti vip del jet set internazionale e nazionale sono approdati su Onlyfans. Tra i vip italiani spiccano l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, showgirl e opinionista sportiva Marika Fruscio, la diva a luci rosse Priscilla Salerno, la sensuale influencer e calendar girl Federica Pacela e l’ex tronista e imprenditore Alessio Lo Passo.

Negli ultimi giorni si è scatenata una durissima polemica sui social poiché l’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo ha dichiarato su Instagram Story che i vip che sono presenti su Onlyfans sono poveri falliti e disperati.

L’ex fidanzato di Selvaggia Roma è andato giù in modo davvero pesante: “Se sono su OnlyFans? Falso! Penso che un personaggio pubblico maschio che sta su un sito del genere deve essere un povero disperato con seri problemi economici. Oltre a dare un pessimo esempio. Se mi trovassi in difficoltà economiche sicuramente andrei a lavorare, non mi metterei mai a postare foto a pagamento a pecora con il c**o ed il ca**o in bella vista su un sito del genere, falliti!”.

Alessio Lo Passo ha replicato al durissimo attacco social di Francesco Chiofalo sui vip uomini presenti su Onlyfans in un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it: “Ma Chiofalo chi? Quello che ha dato una svolta epocale all’informazione planetaria parlando del suo interessantissimo trapianto di barba? Incredibile a volte da che pulpito arrivino le prediche… Pure Lenticchio potrebbe andare a lavorare, invece di limitarsi a consigliarlo agli altri mentre fa la comare campando di pettegolezzi… Vorrei dirgli che molti di coloro che mostrano il sedere non spettacolizzerebbero mai una malattia, come invece lui ha fatto. Sono molto contento che sia vivo e che si sia ripreso bene al punto da ricominciare ad essere il solito superficiale esibizionista. Se oltre ai muscoli avesse diciamo di meglio da mostrare, uno come Chiofalo su Onlyfans ci sarebbe da un pezzo”.

La fidanzata di Alessio Lo Passo, la sensuale influencer ed ex concorrente di Ex on the Beach Italia Federica Pacela, ha condiviso uno stralcio della nostra intervista all’ex tronista e imprenditore di origini calabresi e ha commentato su Instagram Story: “Lo Passo, come asfaltare un ciarlatano”.

Un’altra vip presente su Onlyfans è la famosa e popolare attrice e produttrice di film per adulti, Priscilla Salerno. Ai microfoni del nostro sito ha dichiarato: “Chiofalo è sessista e anche un po’ viscido. Fanno bene gli uomini e le donne a spogliarsi su Onlyfans – ha aggiunto Priscilla Salerno -, perché è l’unica fonte di guadagno in questo momento così assurdo della nostra vita. Sono d’accordo con Lo Passo, perché se Chiofalo non lo fa è perché non ha niente da mostrare!”.