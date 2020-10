Alexis Sanchez e Francesca Baroni stanno insieme? Nuovo amore o semplice flirt in corso tra il calciatore dell’Inter e la giornalista sportiva? Il rumor è esploso in queste ultime ore quando sono state pubblicate su una nota agenzia fotografica alcuni scatti che ritraggono l’ex concorrente di Temptation Island mentre sale sull’auto del famoso e importantissimo attaccante dell’Inter e della nazionale cilena, con cui si è laureato campione del Sudamerica nel 2015 e nel 2016. I due sarebbero stati sorpresi dai paparazzi a Bergamo… e non sarebbe neanche la prima volta!

Alexis Sanchez e Francesca Baroni – Foto: Instagram

Pare che la frequentazione tra il fuoriclasse cileno e la giornalista sportiva vada avanti da diversi mesi. Francesca Baroni non si è mai sbilanciata sulla sua vita privata in questi ultimi anni. Per ora i due protagonisti di questo scoppiettante gossip preferiscono non commentare. Infatti non hanno rilasciato nessuna comunicazione o smentita ufficiale.

Il 31enne calciatore cileno era felicemente fidanzato con la modella di origini sudafricane Anna Modler fino ad alcuni mesi fa. In estate lei ha iniziato a vedersi con il fashion blogger ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Marco Ferri, figlio dell’ex nerazzurro Riccardo Ferri. Per quanto riguarda Francesca, dopo aver archiviato la sua precedente e chiacchierata relazione d’amore, non era più finita al centro della cronaca rosa per concentrarsi unicamente al suo lavoro di giornalista sportiva.

Quali saranno gli sviluppi di questo scoop elettrizzante?