Alfonso Signorini ingannato dalla manager Pamela Perricciolo: “Anche io sono stato Pamela Prati”

Alfonso Signorini è stato ingannato dalla manager Pamela Perricciolo. Durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, il direttore del settimanale di gossip Chi ha rivelato che anche lui è stato Pamela Prati. L’opinionista fisso del Grande Fratello Vip si è ritrovato in una situazione molto simile a quella dell’ex star del Bagaglino.

Il presunto e sedicente fidanzato di Signorini si chiamava “Lorenzo Coppi”. Il giornalista e scrittore ha dichiarato al Maurizio Costanzo Show: “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi… Anche io sono stato Pamela Prati. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento – ha raccontato Alfonso -, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela…. che oggi è la manager della Prati (Pamela Perricciolo, ndr). Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”.

Una situazione molto simile era stata raccontata alcuni giorni fa dalla showgirl Sara Varone al settimanale Oggi: “Per alcuni mesi ho avuto una relazione affettiva con una persona che non è mai esistita. Esisteva invece un suo profilo Facebook, ed esisteva l’immagine di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi tante parole che riuscivano ad aver presa sul mio cuore Ogni volta però che tentavo di incontrarlo – aveva dichiarato Sara -, Pamela ed Eliana mi dicevano che creavo grossi conflitti in famiglia. Che David e suo padre, un importante magistrato, litigavano perché lui era insofferente a tutte le norme cautelari che doveva osservare per la sua sicurezza”.

Da Marco Caltagirone a Lorenzo Coppi, i nomi di fantomatici amanti e pseudo-fidanzati di vip del mondo dello spettacolo stanno spuntando come ai funghi!