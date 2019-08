Amandha Fox e Vittoria Risi ospiti del Wellcum in Austria

Amandha Fox e Vittoria Risi sono state ospiti del Wellcum in Austria, tempio dell’eros altamente trasgressivo che è diventato meta di migliaia di italiani in cerca di divertimento e svago sfrenato. Situato a pochi chilometri dal valico di Coccau, Wellcum è un FKK di 7.000 metri (sauna club o in generale club all inclusive per adulti) che secondo le stime della proprietà negli ultimi due anni è stato il postribolo che ha ospitato diverse migliaia di maschi italiani in cerca di avventure spinte senza grossi problemi.

Questa struttura dimostra come si siano evoluti gli FKK negli ultimi tempi poiché sembrano più hotel che bordelli. Mentre in Italia una certa parte politica discute di multe spedite a casa ai clienti delle prostitute, a pochi chilometri dal confine aprono club appositamente pensati per accogliere i clienti italiani. Con il prezzo di ingresso, oltre alle camere in cui stare in intimità, i clienti possono usufruire di una serie di servizi che non trovi negli altri FKK: piscina, piscina riscaldata, sauna, yacuzzi, Spa, cinema, un vero ristorante in cui puoi mangiare di tutto e bevande analcoliche illimitate.

Le ragazze presenti nel club variano da 60 a 120 e molto dipende dai periodi, infatti il periodo clou si registra soprattutto in questo periodo estivo.

Negli ultimi due anni insieme alle guest star di BergamoSex 2017, Amandha Fox e Vittoria Risi, si sono alternati come ospiti l’attrice a luci rosse Malena la Pugliese, il celebre divo del cinema adult internazionale Rocco Siffredi e il conduttore radiofonico del programma La Zanzara, Giuseppe Cruciani.

Redazione-iGossip