Ambra Angiolini e Lorenzo Quaglia: gesti intimi al ristorante

Abbracci, sorrisi, sguardi complici: Ambra Angiolini e Lorenzo Quaglia sembrano più innamorati che mai. Eccoli a cena in un ristorante milanese mentre si eclissano dal resto della compagnia. Novella2000 li ha immortalati in un momento romantico, mentre lui le posa delicatamente il braccio sulla spalla e lei ricambia amorevolmente con uno sguardo pieno d’affettuosità.



E’ una storia d’amore ancora fresca la loro, una relazione che vorrebbe stare lontano dal gossip ma non ci riesce. E se ti chiami Ambra Angiolini non può che essere così. Ambra e Lorenzo, separati dai rispettivi impegni, lei a teatro con “Tradimenti” e lui come modello sui set fotografici, stanno insieme e appena possono cercano di vedersi.