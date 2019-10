Ambra Angiolini su Massimiliano Allegri: “Mi salva dai momenti dolorosi”

Ambra Angiolini ha parlato della sua favola d’amore con l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La famosa e popolare attrice è davvero entusiasta della sua liaison con il tecnico ed ex calciatore di Serie A.

Dopo la dolorosa e travagliata separazione dal cantautore Francesco Renga, Ambra è tornata a sorridere grazie a Max.

“Tutto quello che ho vissuto è stato rilegato da un tipografo d’eccezione – ha dichiarato l’attrice e conduttrice tv -. Quel tipografo d’eccezione è Massimiliano. La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Mi sono innamorata di lui – ha sottolineato -, perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”.

Ambra Angiolini e Max Allegri sono andati a convivere da pochi mesi a Brescia in un prestigioso complesso residenziale. L’ex allenatore della Juventus farà la spola con Milano, dove vive la figlia Valentina Allegri, e Torino, dove ha vissuto per molti anni e vive il suo secondogenito, il piccolo Giorgio.

Redazione-iGossip