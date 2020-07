Ana Laura Ribas si è ritirata dalla tv: “Non era più il mondo”

Ana Laura Ribas si è ritirata dalla tv. L’ex showgirl, ex velina di Striscia la notizia e conduttrice radiofonica ha spiegato i motivi del suo addio al mondo della tv durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. “Il telefono non ha mai smesso di squillare – ha detto Ana Laura -, sono io che ho smesso di rispondere quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: Basta, ho dato. E mi sono ritirata”.

“Il mio lavoro oggi è lontano dalla tv”, ha precisato l’ex velina. Oggi si occupa di tutt’altro: da sei anni ha aperto un’agenzia di digital e collabora con diversi brand internazionali e marchi del lusso.

“Ero davanti a un bivio: continuare a fare l’opinionista prezzemolina, perché per me sembrava non ci fossero altri ruoli, oppure inventarmi una nuova vita. La spinta me l’hanno data il mio compagno Marco Uzzo e un nostro amico, proprietario di un’agenzia di comunicazione. Hai molti contatti, perché non li sfrutti?. E così ho fatto”, ha detto l’ex soubrette a Francesco Canino.

Poi ha anche raccontato un episodio poco felice della sua carriera: “Fui convocata nell’ufficio di un direttore, non dirò se in Rai o Mediaset, e questo a un certo punto ci provò con me. Mi alzai e sbattendo la porta iniziai a urlare in corridoio: «Stronzo, per mi hai preso, non faccio la puttana! Scoppiò un caos, io continuai a lavorare e nessuno mi fece più avances. All’epoca non mi rendevo conto di uscire dai binari”.

