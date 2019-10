Andrea Damante e Belen Rodriguez hanno avuto un flirt segreto? Il rumor davvero molto fragoroso è stato diffuso dal settimanale di gossip Chi. I fatti risalirebbero a qualche anno fa quando la celebre star tv e modella argentina naturalizzata italiana era legata sentimentalmente al pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone, mentre, l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne era ancora fidanzato all’ex corteggiatrice e web influencer Giulia De Lellis. L’indiscrezione è davvero scoppiettante e bollente!

La rivista di cronaca rosa diretta da Signorini ha lanciato così il rumor bomba: “Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello“.

Finora i diretti interessati non hanno né smentito né confermato questa indiscrezione davvero fragorosa. Continuate a seguirci per saperne qualcosa in più!

Redazione-iGossip