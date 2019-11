Andrea Diprè insulta Rocco Siffredi su Facebook: “Ho scoperto e lanciato io Rebecca Volpetti”

Andrea Diprè ha insultato il divo del cinema adult internazionale Rocco Siffredi su Facebook, recriminando il fatto di aver scoperto e lanciato lui Rebecca Volpetti. Il critico d’arte ed ex avvocato ha attaccato il celebre attore, regista e produttore cinematografico a luci rosse, mostrando una foto dell’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi e facendo un gestaccio.

Il fondatore e ideatore del dipreismo ha scritto: “Hei, hei, hei, Rocco Siffredi, ti piacerebbe eh? Peccato che Rebecca Volpetti, la p***ostar emergente più importante a livello mondiale, non solo è stata da me TOTALMENTE lanciata, ma proprio l’ho inventata io. La foto della tua faccia da **iser l’ho attaccata io (video is arriving)”.

In precedenza era stato un altro attore a luci rosse, Max Felicitas, a redarguire la conduttrice tv Barbara D’Urso perché durante una recente puntata del programma di Canale 5, Live – Non è la D’Urso, aveva dichiarato che la neo star del mondo adult Martina Smeraldi era stata scoperta da Rocco Siffredi.

L’ex allievo del celebre divo a luci rosse Max Felicitas aveva dichiarato su Instagram Story dopo la puntata di Live: “Apprendo che Barbara D’Urso ha affermato in diretta che Martina Smeraldi è stata lanciata da Rocco. Io non ho niente contro Rocco, non ho niente contro la D’Urso ma ci tengo a dire che se uno fa tv o informazione dovrebbe come minimo informarsi. Chi gli ha portato il seguito e chi l’ha fatta conoscere alla massa sono stato assolutamente io. Basta chiedere a lei chi le ha portato più follower”.

Questa volta è stato Diprè a chiamare in causa Siffredi, perché si prende meriti che non ha. Il popolo del web si è spaccato in due e le polemiche non si placano.

Redazione-iGossip