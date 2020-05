Andrea Iannone bacchetta Belen e Giulia De Lellis: “Non sono state mature”

Andrea Iannone ha smentito il presunto flirt con l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e showgirl Cristina Buccino e ha lanciato una stoccata alle sue ultime due ex fidanzate famose. Il pilota italiano di motociclismo è attualmente single dopo la fine della sua chiacchierata storia d’amore con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. Lei è infatti tornata insieme al suo ex fidanzato, l’ex tronista e deejay Andrea Damante.

Andrea Iannone – Foto: Facebook

Per ben due volte, Andrea Iannone è stato lasciato perché le sue ultime due ex fidanzate sono tornate insieme con gli ex partner. Nelle ultime settimane si era scritto e detto molto su un presunto flirt tra lui e l’ex professoressa dell’Eredità, Cristina Buccino. Nulla di vero.

Iannone ha scherzato con i suoi numerosi follower di Instagram e ha mostrato chi è la sua nuova compagna: il suo amico del cuore. Poi ha ammesso: “Io ho il cuore puro, sono fedele a me stesso”.

Commentando in precedenza le storie con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, Iannone ha osservato: “Sono state situazioni difficili“. E poi ancora: “Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità”.

