Andrea Iannone positivo al controllo antidoping: sospeso dalla Federazione internazionale motociclismo

Andrea Iannone è risultato positivo al controllo antidoping. Il fidanzato della web influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, è stato sospeso provvisoriamente dalla Federazione internazionale motociclismo.

Andrea Iannone – Foto: Instagram

Il 30enne pilota di Vasto, che ha corso l’ultima stagione MotoGp con l’Aprilia, è risultato positivo a un controllo effettuato in occasione del Gp della Malesia a Sepang lo scorso 3 novembre. La sostanza incriminata rientra nel gruppo degli steroidi androgeni anabolizzanti vietati dal codice Wada.

Il fidanzato di Giulia De Lellis ha il diritto di chiedere le controanalisi, ma fino a nuova decisione non potrà più partecipare ad alcuna competizione motociclistica.

Il pilota di Vasto ha voluto chiarire la sua posizione sul suo profilo Instagram: “Sono totalmente tranquillo e ci tengo a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing. Sono disponibile a qualunque controanalisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo. Per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda”.

Il caso del compagno di Giulia De Lellis di Uomini e Donne è davvero particolare poiché il pilota era consensualmente e consapevolmente inserito nel programma Wada già da tempo: era stato controllato almeno sei volte dal 2018 ad oggi, anche nella vita privata, risultando sempre negativo a qualsiasi sostanza.