Andrea Iannone si è fidanzato con Carmen Victoria Rodriguez. Una nuova Rodriguez per il bellissimo pilota motociclistico originario di Vasto. Archiviate le sue precedenti e deludenti love story con la celebre showgirl e conduttrice televisiva argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez e con l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip Giulia De Lellis, Andrea Iannone è tornato a sorridere in amore grazie a una delle migliori amiche di Francesca Sofia Novello, fidanzata (e promessa sposa) di Valentino Rossi.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Ma chi è Carmen Victoria Rodriguez? Anche lei fa parte del mitologico clan Rodriguez di Belen e Cecilia? Per caso è una cugina delle sorelle Rodriguez? No!

Lei è una modella nata a Caracas, capitale del Venezuela, ma è per metà portoricana. Carmen Victoria Rodriguez e Andrea Iannone si sono conosciuti qualche tempo fa proprio nel paddock del MotoMondiale dove lei faceva l’ombrellina. Proprio come Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi..

Sarà la volta buona per Iannone? Noi speriamo proprio di sì! Auguri!