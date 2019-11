Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi a Vieni da me: “Lei mi ha rimorchiato”

Andrea Pezzi ha parlato della sua love story con Cristiana Capotondi al programma tv di Raiuno Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Uno dei primi veejay di Mtv e conduttore tv ha confessato: “Ciò che porti dentro non ha bisogno di essere nominata. Io la prima volta che ho conosciuto Cristiana era a Kitchen su Mtv. Mi ha rimorchiato lei. Ricordavo una ragazza che parlava di parte minore quando, da bambina, faceva la parte di Gesù nel presepe della scuola”.

L’ex vj e oggi imprenditore ha poi aggiunto: “Quando Cristiana andò ospite in un programma di Mediaset, fecero vedere una pubblicità del Tegolino. Da ragazzo ero innamorato di quella bambina – attrice. Dopo qualche anno, che stavamo assieme, ho scoperto che era lei”.

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi si uniranno in matrimonio molto presto? Il progetto non è in programma e Pezzi non sembra essere molto propenso, ma “se me lo chiede lei…”.

Poi ha svelato qualche curioso aneddoto sulla sua carriera: “Una volta ho baciato Morgan sulla bocca. Lui ha un grandissimo talento televisivo da personaggio. Ha una personalità molto televisiva. Francesco Mandelli ha fatto un provino. Era impossibile non accorgersi di lui. Io amo le persone che fanno cose diverse”.

