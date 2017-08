Andrea Roncato ha perso 10 chili grazie a una dieta sana e corretta. Il famoso e popolare attore è stato ospite al programma di Rai1 Quelle brave ragazze e ha rivelato che molto presto convolerà di nuovo a nozze! “Io sono già stato sposato – ha detto Roncato -, questa esperienza l’avevo già fatta. Però sto da sei anni con questa persona, Nicole, e mi trovo bene. Comincio ad assaporare il piacere di stare a casa, di mangiare bene… delle cose che non avrei mai pensato di poter fare. Sono riuscito a dimagrire dieci chili senza fare diete, solo mangiando bene”.

L’ex compagno della showgirl e conduttrice tv Stefania Orlando ha commentato la stato di salute della comicità italiana: “Prima c’era un’altra atmosfera in giro, si aveva l’impressione di stare meglio. La gente si divertiva di più, le televisioni investivano di più nei varietà. Adesso, con la crisi, se fai un balletto ti costa come una trasmissione di due ore. Le discoteche adesso aprono solo al sabato e molte fanno fatica a sopravvivere, prima andavi in discoteca tutte le sere a fare spettacoli, vedevi 5000 ragazzi che si sedevano per terra, era un’enorme platea di giovani. La comicità va avanti coi tempi, non si può dire che tutto è stato detto, cambia a seconda degli usi e dei costumi. Purtroppo è cambiata l’Italia e certe candele che splendevano si sono spente. Non so perché, la gente ha meno voglia di ridere e meno soldi da spendere. L’altra sera giravo per Roma e aveva vinto la Lazio, tutti a esultare e poi senti la gente che si lamenta. Perché, se vince una squadra di calcio, andate in piazza ad urlare e non lo fate per difendere i vostri diritti?”.

L’attore è sempre in prima linea per quanto riguarda le iniziative benefiche: “In Italia abbiamo la memoria corta. Il 1° settembre parteciperò a una manifestazione a Civitavecchia per i terremotati. Ci sono tantissimi artisti, dai ragazzi dei talent a comici di trasmissioni famose passando per grandi cantanti. Tanti hanno aderito. Incomincia alle 2 del pomeriggio fino a mezzanotte. Ognuno se vuole dà una donazione”.