Angela Chianello da Mondello di nuovo contro Barbara d’Urso: “Non puoi prenderti più gioco di me e delle persone”

Angela Chianello da Mondello è un fiume in piena sui social contro la famosa, popolare e chiacchierata conduttrice tv Barbara d’Urso. La signora e mamma palermitana di Mondello, che è diventata nota per il tormentone “Non ce n’è Covid a Palermo” per via di un’intervista rilasciata proprio a una giornalista Mediaset del programma tv di Barbara d’Urso, è davvero infuriata e adirata contro l’ex dottoressa Giò. Ha parlato di prove che sono state cestinate (forse contro il potente manager dei vip Lele Mora?) e di ospitate che sono saltate, senza però svelare ulteriori dettagli.

A 24 ore dal video shock in cui accusa Barbara d’Urso di averle rovinato 8 mesi della sua vita, che ha fatto rapidamente il giro del web e ha sbancato su tutti i giornali e le testate giornalistiche digitali, Angela Chianello ha realizzato un altro video che ha condiviso su Instagram in cui è tornata a chiedere a gran voce un incontro con la presentatrice di Mediaset.

“Perché non vuoi un confronto con me? Per quale motivo? La verità prima o poi verrà a galla”, ha attaccato Angela. La protagonista femminile del video musicale Non ce n’è ha poi attaccato: “Non puoi prenderti più gioco di me e delle persone, siamo stanchi”.

La signora palermitana ha poi ribadito che all’inizio non voleva “fare nulla di tutto ciò”. Poi però, si è fatta abbindolare dal mondo dorato della tv: “Al mio posto sfido chiunque… chi non l’avrebbe fatto?”.

E poi ancora: “Le avete volute e le avete cestinate. Poi queste prove non potevano essere mandate in onda. Desidero un confronto con te, faccia a faccia, da mamma a mamma, da donne terrone, come dici tu, con le contropalle”.

Ha sottolineato che non vuole soldi, ma pretende il diritto di replica per “mostrare chi è Angela e chi è la sua famiglia e soprattutto la verità”. Alla fine del video social ha invitato “Barbara a farsi un esame di coscienza” e ad accettare il confronto.

Finora Barbara d’Urso non ha replicato agli attacchi al vetriolo di Angela da Mondello. Tutto tace sul fronte d’Urso.