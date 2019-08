Angela White e Autumn Falls in versione ombrelline su Instagram

Angela White e Autumn Falls in versione ombrelline (chiamate anche grid girl, paddock girl, race queen o pit babes) su Instagram. La grande diva del cinema adult internazionale ha stuzzicato le fantasie erotiche dei suoi numerosi follower con alcuni scatti molto sensuali e bollenti condivisi sul suo seguitissimo profilo social.

Nelle foto condivise con i suoi follower, la Kim Kardashian del cinema adult internazionale e la sua collega di set a luci rosse sfoggiano costumi pink davvero molto provocanti. Fisici perfetti e statuari per la potente e bisessuale attrice Angela White e la sua amica di set Autumn.

La carriera della prosperosa e affascinante attrice di film per adulti è in forte ascesa ed è molto amata e seguita sui social.

Angela è anche molto richiesta come donna copertina. Di recente è stata infatti scelta come volto copertina per i 45 anni di Hustler Magazine, famoso e popolare magazine a tinte hot creato e diretto da Larry Flynt. “Quando penso a Hustler – ha dichiarato la star a luci rosse -, penso alla libertà. Penso alla natura trasgressiva e sovversiva della rivista e alle molte battaglie che Larry Flynt ha combattuto per difendere la libertà di espressione di tutti”.

Redazione-iGossip