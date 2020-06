Angela White straripante in costume su Instagram: “Di che colore sono i miei occhi?”

Angela White è apparsa più straripante che mai in costume sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove risultano iscritti oltre 6 milioni di follower. Gli ultimi post social della famosa diva dei film per adulti la immortalano in tutto il suo splendore in vacanza al mare.

Angela White in costume – Foto: Instagram

Nei suoi post social Angela White sfoggia le sue forme mozzafiato, ma soprattutto il suo super prosperoso décolleté, che manda in estasi i suoi numerosissimi sostenitori. Al mare o in casa, una delle star a luci rosse più ricercate del 2019 sa sempre come tenere alta l’attenzione mediatica su di sé.

Capelli neri, occhi azzurri, fisico giunonico e seno mozzafiato per una delle dive a luci rosse più seguite e amate del pianeta. Nelle foto condivise con i suoi follower di Instagram, la Kim Kardashian del cinema adult internazionale appare più sensuale e bollente che mai.

In uno dei suoi ultimi post ha domandato ai suoi follower: di che colore sono i miei occhi? In poche ore ha raccolto 200mila like e oltre 4mila commenti.

Angela White – Foto: Instagram

Angela ricorda George Floyd

Angela ha voluto ricordare l’afroamericano George Floyd, barbaramente ammazzato il 25 maggio 2020, dopo che l’agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin si è inginocchiato sul collo di Floyd per almeno sette minuti, mentre era ammanettato e giaceva a faccia in giù sulla strada. La sua morte ha scatenato violentissime proteste e rivolte in tutte le città americane e il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è finito nel bunker della Casa Bianca insieme ai suoi più stretti famigliari. La diva a luci rosse ha pubblicato un post social con su scritto: “Justice for George”.