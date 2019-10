Angela White va pazza per i serpenti giganti. La celebre diva del cinema adult internazionale non ne riesce proprio a farne a meno. I grossi serpenti sono protagonisti anche dei suoi shooting fotografici.

Nelle foto condivise con i suoi follower di Instagram, la Kim Kardashian del cinema adult internazionale appare più sensuale che mai con un grosso serpente che copre metà del suo corpo. Scatti bollenti per la potente e bisessuale attrice Angela White, che ama sempre stupire e anche un po’ scioccare i suoi numerosi fan.

La carriera della prosperosa e affascinante attrice di film per adulti è in forte ascesa ed è molto amata e seguita sui social.

Visualizza questo post su Instagram Let’s go for a ride ? ANGELA WHITE: DARK SIDE Un post condiviso da ANGELA WHITE (@theangelawhite) in data: 10 Ott 2019 alle ore 8:32 PDT

Angela è anche molto richiesta come donna copertina. Di recente è stata infatti scelta come volto copertina per i 45 anni di Hustler Magazine, famoso e popolare magazine a tinte hot creato e diretto da Larry Flynt. “Quando penso a Hustler – ha dichiarato la star a luci rosse -, penso alla libertà. Penso alla natura trasgressiva e sovversiva della rivista e alle molte battaglie che Larry Flynt ha combattuto per difendere la libertà di espressione di tutti”.

A presto con nuove news, foto e indiscrezioni sulla diva dei film per adulti!

Redazione-iGossip