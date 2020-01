Anna Oxa sul suicidio dell’ex marito Franco Ciani: “È molto strano”

Anna Oxa è tornata in tv dopo quattro anni di assenza ed è tornata a parlare del suicidio dell’ex marito Franco Ciani e delle recenti polemiche che l’hanno coinvolta durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso.

La 58enne cantante ha affrontato diverse questioni che la vedono protagonista e sul suicidio dell’ex marito, Franco Ciani, scomparso lo scorso 5 gennaio ha asserito: “Non so che vita conducesse, ma il suicidio mi sembra strano, una decisione molto forte”.

Anna ha parlato anche del contenzioso con la Rai per via dell’infortunio avvenuto ai tempi di Ballando con le Stelle: “Loro hanno utilizzato la scusa del contenzioso giudiziale per farmi sparire dalle loro reti”.

Sulla storia delle esibizioni vicino ai cimiteri, la star musicale di origini baresi ha chiarito che in quel caso aveva scoperto che la manifestazione non era organizzata in maniera adeguata e ha scoperto dei documenti falsi, che quindi l’avrebbero portata a non volersi esibire in quell’occasione, a prescindere dal fatto che la manifestazione fosse vicino ad un cimitero.