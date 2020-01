Anna Tatangelo rivela: “Ho passato la mia adolescenza a preoccuparmi troppo del futuro”

Anna Tatangelo ha rivelato ai suoi followers di Instagram di aver passato la sua adolescenza a preoccuparsi troppo del futuro. La compagna del celebre cantautore napoletano Gigi D’Alessio si è lasciata andare a confidenze molto private.

Anna Tatangelo – Foto: Facebook

La bellissima mamma vip italiana ha rivelato che la parte del corpo che più ama sono i suoi denti, mentre il suo carattere, a suo dire, “è pieno di difetti. Pregi? Meglio se me li elencate voi”.

La bellissima cantante e modella ha poi affermato: “Non sopporto le persone che pensano di aver capito tutto della vita e poi, in verità, non hanno capito nulla”.

Anna ha spiegato: “Ho passato la mia adolescenza a preoccuparmi troppo del futuro e non mi sono goduta il presente. Non voglio più farlo”. La sua canzone preferita e simbolo della sua vita? “Ogni volta, di Vasco Rossi”. Infine, la fidanzata di Gigi D’Alessio ha confidato che accetterebbe “un appuntamento stupidissimo e divertente, purché lo sia” e ha ricordato a tutti un motto da serbare gelosamente e, possibilmente, divulgare alle persone alle quali teniamo di più: “Le cose falle con passione o non farle per niente”.

Buon 2020 a tutti!