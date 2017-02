Antonella Clerici svela i progetti futuri con il fidanzato Vittorio Garrone

Antonella Clerici ha parlato della sua attuale relazione d’amore con il fidanzato Vittorio Garrone e di quella precedente con Eddy Martens, dal quale ha avuto la figlia Maelle, durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La famosa, amata e popolare conduttrice tv del programma La prova del cuoco ha spiegato che la sua love story con Vittorio Garrone è davvero splendida e procede a gonfie vele, ma entrambi non hanno nessuna intenzione di unirsi in matrimonio. La presentatrice tv di Standing Ovation ha infatti asserito al settimanale: “Gli amori in genere vanno così: ci si conosce, ci si fidanza, ci si sposa, si fanno figli e poi ci si lascia. Ecco, io preferisco fermarmi alla seconda tappa e godermi la complicità con Vittorio, questa vita su e giù tra Roma, Milano e Genova e le fughe d’amore che ci regaliamo per stare soli”.

La star tv della Rai ha fatto un paragone tra l’attuale e il precedente fidanzato: “Vittorio è un uomo che fa il tifo per me. In passato è accaduto che chi stava con me soffrisse il mio lavoro e la mia popolarità, e ci sta, possono essere ingombranti. Lui invece non solo comprende la serietà del mio lavoro, ma è il mio primo fan e mi aiuta ad affrontare tutto con leggerezza”.

Sul suo ex principe azzurro Eddy Martens, Antonella Clerici ha spiegato: “Le cose vanno bene, più passa il tempo, più le cose si appianano”.

Cosa fa quando torna a casa dopo il lavoro? “Le nostre ambizioni di donne sono sacrosante – ha raccontato la star tv -, ma non c’è nulla di male a spegnere il telefono quando si rincasa e concentrarsi su quello che ci raccontano i figli, o cantare con loro, come faccio io con Maelle”.