Antonella Elia attacca Patrick Pugliese dopo il GF Vip 4: “È una persona falsa”

Antonella Elia ha attaccato duramente Patrick Pugliese dopo il Grande Fratello Vip 4, accusandolo di essere una persona falsa e opportunista. Una delle protagoniste assolute, in bene e in male dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si è sfogata durante una recente diretta Instagram con Adriana Volpe.

L’ex showgirl di Non è la Rai non è di certo una persona che le manda a dire. E così durante una recente diretta Instagram ha puntato il dito contro l’ex gieffino.

“Patrick Pugliese? Se me lo facevano incontrare erano dolori – ha subito dichiarato Antonella Elia -. Ha legato con me in modo falso. Ha passato tutto il periodo pensando a chi avvicinarsi e a chi non avvicinarsi. È una persona falsa, purtroppo ne devo prendere atto. Tutti quando sono uscita mi hanno descritto Patrick come uno stratega che a seconda delle persone che più lo convincevano si avvicinava – ha proseguito Antonella -. Si è avvicinato a me non per affetto, ma perché strategicamente gli conveniva starmi vicino. Poi ha dichiarato che io ho gravi problemi psicologici e che glielo ha detto la psicologa della casa”.

Adriana Volpe le ha ricordato che Patrick si era scusato ma la replica di Antonella è stata catagorica e perentoria: “Ha fatto le scuse perché obbligato, c’è stata una chiamata fatta a lui in cui gli hanno detto di fare le scuse e lo ha fatto. Mi dispiace Adriana, hai una visione che va bene ma non è così. E purtroppo però la falsità di Patrick non è una cosa che ho dedotto dopo questa dichiarazione, non doveva essere fatta. È stato chiamato e gli è stato detto di fare immediatamente una rettifica. È stato chiamato, è stato obbligato a fare la rettifica. Non ha fatto le scuse a me, dopo tutte le moine che ha fatto nell’ultima settimana”.

Adriana, nel corso della diretta, ha inviato più volte Antonella a chiarirsi con Patrick ma Antonella non ci pensa proprio: “Non voglio più sentirlo nominare in tutta la mia vita”.

E voi che cosa ne pensate?