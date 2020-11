Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati: l’annuncio al GF Vip 5

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati. La famosa showgirl ha annunciato la rottura in diretta tv al Grande Fratello Vip 5. Durante la puntata di ieri del chiacchierato e popolare reality show di Canale 5, Antonella Elia ha dichiarato senza peli sulla lingua al conduttore tv Alfonso Signorini: “Ho il cuore spezzato… per sempre”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane – Foto: Instagram

Il direttore del settimanale di cronaca rosa Chi e conduttore tv Alfonso Signorini è rimasto senza parole, come d’altronde gli altri concorrenti del GF Vip 5 presenti in studio. Antonella è tornata single. Pietro Delle Piane non ha rilasciato finora alcun commento o dichiarazione.

Antonella Elia nel mirino di Alda D’Eusanio

L’ex conduttrice tv di Al posto tuo ha riservato bordate micidiali all’attuale opinionista fissa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Tra le due opinioniste tv non corre buon sangue. La 70enne giornalista, conduttrice televisiva e opinionista originaria di Tollo si è tolta qualche sassolino dalla scarpa durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Antonella Elia e Alda D’Eusanio non amano le mezze misure. Non sono diplomatiche e quando devono esporre un’opinione di certo non si tirano indietro. Le opinioni e i commenti irriverenti e velenosi della showgirl e della giornalista fanno spesso il giro della Rete.

Antonella Elia è molto dura contro alcuni concorrenti del GF Vip 5, in primis la conduttrice tv Elisabetta Gregoraci, mentre è molto più accomodante nei confronti di altri, ad esempio la modella e showgirl brasiliana Dayane Mello.

Ora però è stata Alda D’Eusanio ad esprimere la sua opinione su Antonella Elia… e il suo giudizio è stato impietoso. Che cosa ha dichiarato a Nuovo Tv?

“Cosa posso dire di lei? In Tv è il momento di chi non sa fare nulla – ha attaccato Alda -, e questo è proprio il suo momento. Lei molti anni fa ha lavorato con Corrado, questo è vero. Lui era stato il primo a intuire che Antonella Elia non avesse talento e lei ci ha costruito su il suo personaggio. […] Cosa penso delle sorelle Lecciso? Sono senza arte né parte”.