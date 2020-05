Antonella Elia infuriata su Twitter contro gli hater: “Siete già la vostra condanna”

Antonella Elia infuriata e adirata su Twitter contro gli hater, che continuano a prenderla di mira anche se il Grande Fratello Vip 4 è finito già da un pezzo. Le sfuriate, i litigi, gli attacchi al vetriolo e gli insulti che l’ex showgirl di Non è la Rai ha rivolto a diversi concorrenti del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, non sono andati giù a diversi fan del programma.

Alcuni giorni fa Antonella Elia ha realizzato una diretta Instagram insieme con l’ex coinquilina e conduttrice tv Adriana Volpe in cui ha riservato stoccate al vetriolo nei confronti di alcuni ex gieffini, in primis al burlone e simpatico Patrick Pugliese.

Dopo la diretta, il suo profilo Twitter e Instagram è stato preso d’assalto da diversi hater che le hanno riservato critiche durissime e insulti.

Antonella Elia ha risposto agli attacchi e agli insulti social mediante un post condiviso su Twitter: “Una volta leggevo gli insulti su Twitter e mi arrovellavo. Ora niente. Il niente assoluto. Potete continuare. Nessuno vi denuncerà . Siete già la vostra condanna. Per tutti gli altri… No… Va beh! Come state? Io.. nel delirio ma stasera su Instagram diretta con Adriana Volpe“.

E voi che cosa pensate del percorso di Antonella nella Casa del GF Vip 4? Vi è piaciuta oppure no?