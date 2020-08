Antonella Fiordelisi confessa: “I miei genitori non accettano Francesco Chiofalo”

Antonella Fiordelisi ha confessato ai suoi follower di Instagram Story che i suoi genitori non accettano Francesco Chiofalo. La giovane web influencer e schermitrice ha parlato di momento difficile con l’ex concorrente di Temptation Island.

Ad aumentare la distanza tra Antonella e Francesco ci sarebbero motivi di tipo familiare. La giovanissima e sexy web influencer ha confessato: “Io e Francesco stiamo parlando e stiamo capendo cosa fare, perché siamo in crisi”. I genitori di Antonella Fiordelisi non approverebbero la relazione con il personal trainer, diventato famoso grazie alla partecipazione a Temptation Island: “Mi trovo a lottare con al mia famiglia che non accetta questa cosa e non vuole assolutamente che io stia con lui. Tengo a lui, ma tengo tanto anche alla mia famiglia quindi devo capire cosa fare”.

DANIELE POMPILI E ANTONELLA FIORDELISI IN VACANZA INSIEME IN CALABRIA?

Dopo che Deianira Marzano aveva già svelato la crisi profonda tra Francesco e Antonella qualche settimana fa, ora è arrivata la conferma da parte della modella salernitana. Tra i due è davvero finita oppure ci sono speranze per un ritorno di fiamma?

Staremo a vedere!