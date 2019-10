Antonella Mosetti contro gli hater: “Tanta cattiveria gratuita verso me e mia figlia”

Antonella Mosetti si è scagliata contro gli hater a Mattino Cinque di Federica Panicucci per la cattiveria gratuita nei suoi confronti e della figlia Asia Nuccetelli. L’ex showgirl di Non è la Rai ha affrontato l’argomento senza peli sulla lingua: “Ho trasformato, negli anni, gli attacchi di questi hater in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quando avevo 18 anni ad oggi, che ne ho 44″.

Anche sua figlia Asia finisce spesso al centro di attacchi ingiustificati, vili e gratuiti. Come ben ricorderete la trasformazione di Asia Nuccetelli aveva fatto molto scalpore in Rete e sulla carta stampata. La figlia di Antonella Mosetti aveva cambiato colore ai capelli, da nera era diventata bionda platino. Asia si è rifatta le labbra, il naso e gli zigomi. Il prima e il dopo dell’ex gieffina Asia Nuccetelli continua ancora oggi a dividere il popolo della Rete.

A tal proposito la mamma vip ha dichiarato: “Lei è stata una delle poche ad esporsi. Asia ha passato una vita molto difficile. Questi attacchi non le fanno né caldo né freddo. Non ha nascosto di essersi rifatta il naso. Abbiamo fatto un percorso psicologico di anni. A 23 anni, è meravigliosa, rifiuta la televisione, si è data all’equitazione. Cosa vorrebbe più una mamma?”.

L’ex gieffina ha poi aggiunto: “Ho provato un gran fastidio, c’è molta cattiverai gratuita. Perché, a volte, questi commenti arrivano da donne di una certa età. Lei, all’inizio, provava a capire come gestire la cosa. Poi, ci fai l’abitudine. Viviamo in una società malata”.

Redazione-iGossip