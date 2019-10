Antonio Sorgentone di Italia’s Got Talent 2019 accoltella un amico musicista al gluteo

Antonio Sorgentone di Italia’s Got Talent 2019 ha insultato e accoltellato un amico musicista al gluteo e dopo si è dato alla fuga, facendo perdere le tracce. L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì, all’interno dell’Ellington Club, locale in zona Pigneto, periferia della Capitale. Lo rivela il quotidiano La Repubblica.

“Il 39enne cantante e pianista tra i più gettonati in ambito rock’n’roll, swing e boogie woogie, in sostanza tutto il meglio degli anni ’50, si sarebbe avvicinato a un altro musicista e, per motivi in via di accertamento, lo avrebbe accoltellato al gluteo sinistro si legge su La Repubblica -. La vittima, Mirko Dettori, 42 anni, musicista e gestore di un locale di Burlesque romano, sarebbe poi stata trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni con una prognosi di sette giorni per una ferita lacero contusa al gluteo sinistro”.

Come riporta La Stampa, il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 avrebbe in seguito contattato la vittima, inviando un messaggio su Whatsapp: “Ti chiedo scusa, sono un’idiota. Purtroppo, non sono riuscito a tenere a freno la mia impulsività”. Un messaggio che, evidentemente, il musicista ha inviato nella speranza di far desistere l’amico dal presentare una denuncia, ma Dettori si è presentato alla Polizia di Stato e ha raccontato quanto accaduto nel locale notturno del Pigneto.

Sorgentone è stato denunciato per lesioni. La ricostruzione fornita dalla vittima è ora al vaglio dei poliziotti dei Reparti Volanti di Porta Maggiore e Torpignattara, che indagano sui fatti.

Redazione-iGossip