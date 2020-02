Antonio Zequila corteggiato da un famoso cantante gay

Antonio Zequila è stato corteggiato da un famoso cantante gay. L’ha rivelato una delle sue ex fidanzate vip, Simona Tagli, a Mattino Cinque. La 55enne conduttrice tv e showgirl ha stigmatizzato il suo modo di parlare delle sue storie d’amore come dei trofei femminili, ma non ha voluto rivelare il nome del cantante omosessuale che ha corteggiato l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Antonio Zequila – Foto: Facebook

Eva Robin’s ha confessato di aver avuto una liaison clandestina con Antonio Zequila. L’attrice e cantante transgender ha dichiarato a Live – Non è la D’Urso che l’ha corteggiata tanto ed è stato molto galante.

Un’altra sua presunta ex fidanzata, Lory Del Santo, ha svelato alcuni aneddoti su Zequila sempre a Mattino Cinque. La vincitrice dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del GF Vip ha asserito: “Lui è la dimostrazione che la costanza paga. Mi ha bussato al camerino e mi ha detto sono Antonio Zequila, tu sei l’idolo della mia vita, vorrei conoscerti, l’ho invitato a cena e siamo diventato leggermente amici, nel senso che non lo avevo mai visto, era sconosciuto”.

Lory ha poi raccontato: “Quando è uscita la notizia che andavo all’Isola dei Famosi lui si è fissato di dover venire e mi ha chiesto di fingere che era il mio fidanzato, di inventarmi qualcosa, ho dovuto cambiare il numero di telefono. Mi chiamava diecimila volte al giorno, mi scriveva messaggi strani. Quando sono andata ai provini l’ho detto agli autori: C’è un mitomane, un folle che mi scrive tutti i giorni”. Proprio per questo è arrivato all’Isola dei Famosi e quando arrivò fu lasciato sull’isola in mutande e lo hanno presentato così ed esce dalla tenda con costume o una mutanda ed è così che è nato Er mutanda”.

L’ex attrice a luci rosse Milly D’Abbraccio ha confessato il suo rimpianto a Dagospia: non aver avuto un figlio da Zequila. “Eravamo una coppia bellissima nel lontano 1990 – ha dichiarato l’ex diva di film per adulti -, avrei dovuto fare un figlio con Zequila, sarebbe venuto fuori stupendo, questo è un grande rimpianto che ho. Abbiamo fatto tante cose… ospitate a Colpo Grosso come ospiti vip, avevamo inscenato uno spogliarello e fu subito scandalo; poi siamo andati ospiti al Maurizio Costanzo Show più volte, tutti i giornali scandalistici parlavano di noi due”.

Milly ha poi lanciato un appello ad Alfonso Signorini e agli autori del GF Vip 4: “Fatemi entrare nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare Antonio, ci eravamo sempre tenuti in contatto anche dopo esserci lasciati ma purtroppo non ci sentiamo e vediamo da 10/15 anni, per questo voglio entrare in casa per fargli una sorpresa”. Lei era molto legata a lui, con cui si è lasciata perché era preso dalla sua carriera di attore e lei da quella nel mondo a luci rosse. “Zequila è un por**divo mancato – ha sottolineato Milly D’Abbraccio -, non potevo presentargli un’amica che se la voleva fare. All’epoca era un fidanzato troppo impegnativo, era fissato con il se**o in maniera esagerata, tipo Rocco Siffredi, ma molto bravo a letto e super dotato! Se Zequila si fosse lanciato nel mondo dell’h**d sicuramente avrebbe dato del filo da torcere a Siffredi”.