Aresgate, Lorenzo Crespi e Donna Pamela chiamano in causa i divi della tv: “Il vostro silenzio è una vergogna”

Aresgate, ultime news e indiscrezioni: Lorenzo Crespi e Donna Pamela hanno chiamato in causa i divi della tv in questa sconvolgente e terrificante vicenda sollevata da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il sito di attualità e gossip Dagospia ha rivelato che il presunto Lucifero e Innominabile apostrofato così da Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sarebbe il famoso e potente produttore televisivo, ex attore e sceneggiatore Alberto Tarallo.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno scoperchiato il classico vaso di pandora, anche se ancora non lo sanno. “Non lo puoi capire lui, negli ultimi periodi…”, ha dichiarato Massimiliano in riferimento a Teodosio Losito, il produttore e sceneggiatore morto suicida a gennaio 2019 nonché compagno di Alberto Tarallo.

A #Pomeriggio5 torniamo a parlare di quello che succede al #GFVip tra Adua e Massimiliano. Potrebbero essere state vittime di una setta? pic.twitter.com/K5GOIq3Pcz — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 23, 2020

“Non so tutto il percorso che lo ha portato a quel gesto – ha continuato Morra – però ti dico la verità, anche a detta di persone che lo conoscevano bene, ho sentito varie ipotesi…”. A questo punto è intervenuta Adua con una frase che non ha lasciato spazio ad interpretazioni: “Io credo che non si tratta solo di suicidio, ma di istigazione al suicidio”. La regia del GF Vip ha immediatamente staccato, ma è chiaro che su questo caso scoppiato nella casa e con forti ripercussioni all’esterno non si potrà far finta di nulla.

Barbara d’Urso ha dichiarato in diretta tv a Pomeriggio 5 che un altro personaggio da 90 del mondo del jet set nazionale le ha riferito le stesse cose denunciate da Adua Del Vesco al GF Vip, senza però pronunciare mai il suo nome… anche se il popolo del web ha già capito tutto.

LE DICHIARAZIONI SHOCK DI MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO SULLA SETTA

Lorenzo Crespi su Adua: “Potrebbe essere in pericolo”

Il famoso e popolare attore italiano di numerose fiction tv di successo di Mediaset e Rai, Lorenzo Crespi, ha rivelato ai suoi follower di Instagram: “La storia di Adua è una storia triste, orrenda, vera, che inizia verso la fine degli anni ’80, inizio anni ’90, coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi, politici… l’unica cosa che vi chiedo è gentilmente se iniziate ad indagare fate sì che questa ragazza quando esce dal GF VIP venga messa subito sotto protezione, perché potrebbe essere in pericolo. Questo signor Lucifero ne ha fatte di tutti colori ma era coperto dalla solita famiglia… la sua produzione era una lavatrice…”.

E poi ha tirato in ballo altri divi della tv: “Se fossi un giudice vorrei chiedere una cosa alle creazioni di questo Lucifero… Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Pamela Prati, Valeria Marini e altri… siete sicuri che voi su questa storia non sapete nulla? Il vostro silenzio da una vita è una vergogna”.

Donna Pamela su Instagram Story: “Le dive non parlano?”

L’ex manager di Pamela Prati, Donna Pamela, ha scritto su Instagram Story: “Ops… qualcuno sta iniziando a parlare. Ma le dive?”. Pamela Perricciolo ha poi continuato: “Quando vi scandalizzavate e offendevate per mesi per un quasi finto matrimonio (le finte nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone, ndr)… io rispondevo che per anni e anni seguivate coppie emozionandovi anche… preparatevi alla delusione di queste coppie mai esistite…. mai”. Chiaro e implicito riferimento alle finte love story studiate a tavolino da “Lucifero” con i più grandi e importanti attori e attrici delle fiction tv di Mediaset.

GFVIP, PESANTISSIME CONFESSIONI TRA ADUA DEL VESCO E L’EX MORRA. SI FA RIFERIMENTO AL SUICIDIO DI… https://t.co/atf32O7mbB pic.twitter.com/28NCjouJ34— Dagospia (@_DAGOSPIA_) September 22, 2020