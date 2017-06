Aria di divorzio tra Kate Middleton e William. Ecco perchè

È aria di vera crisi tra Kate Middleton e il principe William e i tabloid inglesi non fanno che parlarne da giorni. Secondo indiscrezioni la duchessa di Cambridge avrebbe lanciato un ultimatum a suo marito, minacciandolo con il divorzio. (Da poco la sorella di Kate, Pippa Middleton, si è sposata).

Il compleanno del principe William e la serata pazza in Svizzera

La causa scatenante sarebbe il compleanno del principe, lo scorso 21 giugno, quando William ha compiuto 35 anni e fonti della stampa lo hanno indicato in compagnia di alcuni amici in un pub, senza la sua Kate. Gli stessi amici che, poco tempo fa, avevano accompagnato William in Svizzera durante una serata in cui era stato paparazzato in condizioni pessime, mentre festeggiava ubriaco e flirtava con delle sconosciute.

Insomma il principe non è stato fortunato con la stampa, e d’altronde se sei il duca di Cambridge bisogna aspettarselo!

Da allora Kate Middleton ha deciso di tenere sotto controllo suo marito ed evitare che ulteriori figure di questo tipo rovinino il loro matrimonio e il buon nome di Buckingham Palace, che nel frattempo non ha commentato l’accaduto.