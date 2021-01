Ariadna Romero sulla rottura con Pierpaolo Pretelli: “Mi ha detto che era finita per telefono”

Ariadna Romero ha rivelato com’è finita la sua storia d’amore con l’ex velino di Striscia la notizia e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli a Casa Chi. L’ex coppia vip del jet set nazionale ha un figlio di nome Leonardo nato il 18 luglio 2017. La 34enne modella, showgirl e attrice cubana naturalizzata italiana ha escluso un ritorno di fiamma con Pierpaolo Pretelli, che nel frattempo sta flirtando con la showgirl e modella Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero – Foto: Instagram

“Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima – ha detto Ariadna Romero -. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al Grande Fratello ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui”.

Poi ha spiegato: “Non credo ci sia stato un tradimento, almeno che io sappia. Noi a maggio (nel 2018, ndr.) eravamo in crisi e io sono andata a Miami per lavoro. Gli avevo stampato 250 foto nostre e gli ho scritto una lettera scrivendo ‘vienici a prendere, io e Leo abbiamo bisogno di te’. Mentre ero lì abbiamo avuto una discussione brutta. Lui poi è uno che si fa consigliare, ma dovrebbe fare di testa sua. Cosa è successo? Che mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto addosso il mondo”.

E poi ancora: “Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate (Temptation Island Vip, ndr.) – continua l’attrice e modella – Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla. Finito il programma mi ha detto di aver capito l’errore e che aveva bisogna di me. Poi, ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita completamente. Ogni volta che ci riprovavamo lui faceva qualcosa: non è il tipo di uomo che voglio accanto… Non riesco più a provare un sentimento per lui”.

Sia lei che lui non provano più nessun sentimento. “Io non ho ancora presentato nessuno a mio figlio – ha sottolineato la modella -, quando lo farò sarò l’uomo definitivo. Finora Pierpaolo ha fatto lo stesso…”.

In merito al rapporto tra Pretelli e Giulia Salemi ha asserito: “Ormai non ci sto capendo più niente neanche io! Lui ha 30 anni, quello che fa è lecito: lui è single e lei pure, quindi… C’est la vie! Se c’è qualcosa che gli devo rimproverare è il modo in cui deve rispondere a sua mamma. Se io rispondo cosi alla mia mi arriva una sberla dal telefono direttamente!”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!