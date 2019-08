Arianna David ha denunciato l’ex fidanzato: “Mi picchiava e ha tentato di investirmi con l’auto”

Arianna David ha denunciato l’ex fidanzato violento, perché la stalkerizzava e la picchiava anche in strada. La vincitrice del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia 1993 ha rivelato al settimanale di cronaca rosa Spy, che ha tentato di investirla con l’auto.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e conduttrice tv romana ha dichiarato: “Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi… è arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi”.

Inoltre Arianna ha raccontato che il suo ex fidanzato ha tentato di farle fare un incidente automobilistico rompendole i tergicristalli della macchina durante una giornata di pioggia. Dopo quest’ultimo brutto episodio, l’ex modella l’ha denunciato.

Ora ha voltato pagina e ha ricordato lo scontro con Maria Giovanna Elmi sull’Isola dei famosi: “Gli autori sono stati dei geni ma hanno dimenticato di far vedere l’antefatto. Maria Giovanna si lamentava sempre per tutto e dopo una settimana senza cibo ho dato il peggio di me”.

Redazione-iGossip