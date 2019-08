Arrestato per rapina il fratello di Federico Zampaglione dei Tiromancino. Armato di pistola giocattolo ha preso a morsi un cassiere della banca che si è ribellato al furto e ha inseguito Zampaglione in mezzo alla strada fornendo alla polizia le indiscrezioni utili per rintracciare il rapinatore, poi ammanettato e portato in commissariato. Il cassiere si è fatto medicare sul posto su un’ambulanza del 118.

Il fratello del cantautore fondatore ed ex membro dei Tiromancino, Francesco Zampaglione, è stato arrestato dagli agenti dopo aver tentato di assaltare le casse della Banca Intesa che erano pure vuote.

Dopo il processo per direttissima e la convalida dell’arresto, Francesco è stato portato nel carcere di Regina Coeli a Roma.

