Ashley Rose infuriata su Instagram: “Napoletani disgustosi e razzisti”

Ashley Rose infuriata e adirata su Instagram Story contro i napoletani per gli insulti razzisti e le offese ricevute sui social. La compagna del calciatore del Napoli, Kevin Malcuit, è rimasta molto sconvolta e amareggiata dal comportamento e dall’atteggiamento di alcuni tifosi napoletani.

«Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi con me – ha scritto Ashley su IS -. Sono brutta, la sorella del mio fidanzato perché ho gli stessi capelli, devo fare una dieta. Ero stata avvertita: non sono bianca e magra con lunghi capelli lisci, ma ho grandi capelli afro, sono nera e con le forme non da “donna del calciatore” che sono ideali qui. Mi piacciano le mie forme, amo la mia pelle e i miei capelli».

La compagna di Malcuit ha poi respinto gli attacchi degli hater su Instagram: «Quando vedo i vostri commenti sono sicura di essere molto più bella di tutti voi, perché ho l’anima più bella. Non sono in relazione con te, quindi la tua opinione non mi interessa. Mi è stato detto prima di venire qui che i napoletani avevano la reputazione di essere razzisti. Non volevo crederci, ma vedo che è molto vero (non per tutti per fortuna). E poi è sempre più facile dietro il telefono».

Lo sfogo social di Ashley Rose ha fatto rapidamente il giro della Rete e del mondo. Il Napoli calcio ha pubblicamente chiesto scusa alla compagna di Malcuit mediante un post condiviso su Twitter: “Abbiamo letto lo sfogo della fidanzata di Kevin Malcuit, che ha ricevuto insulti razzisti. Ne siano mortificati. I napoletani non sono razzisti. Ma ci possono certamente essere degli imbecilli che lo sono. E noi li condanniamo con fermezza. Scusaci Ashley Rose”.

Abbiamo letto lo sfogo della fidanzata di @KevzRose, che ha ricevuto insulti razzisti. Ne siano mortificati. I napoletani non sono razzisti. Ma ci possono certamente essere degli imbecillì che lo sono. E noi li condanniamo con fermezza. Scusaci @ashleyroseglam — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 16 luglio 2019

Redazione-iGossip