Asia Argento cambia look e mostra i muscoli sui social: “Sono tornata più forte di prima”

Asia Argento ha cambiato look, ora è diventata bionda, e ha mostrato i muscoli su Instagram. A nove mesi dal suo addio ai social, in seguito alle feroci polemiche per lo scandalo Harvey Weinstein e il caso Jimmy Bennet, la famosa attrice e regista è tornata più forte di prima.

L’ex compagna del musicista Morgan ha condiviso uno scatto che la ritrae in costume al mare mentre sfoggia i suoi numerosi tatuaggi e muscoli. I suoi fan sono al settimo cielo. Il collega e amico Vinicio Marchioni ha commentato: «Bella che sei».

La dj e attrice Asia Argento ha attraversato un anno davvero terribile e disastroso, tra scandali, tragica perdita del compagno Anthony Bourdain e ruolo di giurata a X Factor saltato all’ultimo.

Dopo questo periodo davvero buio e cupo, la figlia del celebre regista di film horror Dario Argento ha lavorato tantissimo in palestra e può sfoggiare con orgoglio il suo fisico: ventre piatto e muscoli ben definiti.

Redazione-iGossip