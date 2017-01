Asia Nuccetelli: nuovo amore all’orizzonte

Asia Nuccetelli ha un nuovo amore all’orizzonte. Lo scoop l’ha lanciato il settimanale di gossip Novella 2000. Chi è il fortunato? Il giovanissimo cantante dell’undicesima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, Alessio Mininni. Ivan Rota scrive su Novella 2000: “Asia è ora invaghita di Alessio Mininni, uno dei concorrenti dell’undicesima edizione di Amici. Bello e bravo, conta numerosissime fan che, dopo aver saputo del suo legame, si sono scatenate contro Asia scrivendo sul profilo di Alessio improperi di ogni tipo contro la sua nuova fiamma”.

Nei giorni scorsi Asia era tornata a parlare del presunto interesse nei confronti di Andrea Damante su Facebook. “Mi avete scartavetrato le palle – aveva scritto la figlia della showgirl Antonella Mosetti su Facebook -, sì. Basta, chiudete quelle boccacce che sparano solo stronzate. Per l’ennesima volta, visto che non vi è chiaro e qualche intelligentone continua a dire DAMANTE DAMANTE, ma DAMANTE CHI SE LO in….? SOTTO UN OCCHIO DI INTERESSE CHI L’HA MAI CONSIDERATO? Se una carezzina sul ginocchio (fatta facendo gli scemi in un momento di euforia e ridendo) per voi è un segno estremo di amore, ANDATEVI A CURARE, ALLA SVELTA”.

Per poi concludere: “È stata solo una cosa MEDIATICA. Vi ho distrutto un sogno? Sì, solo mediatica, mi dispiace. Ma svegliatevi. La mia vita privata non può essere minimamente condizionata da 4 scemi. E non lo sarà mai. Piantatela che ho ben altri interessi – aveva specificato Asia -, vi farei passare una giornata con me… poi vediamo se vado da Damante! p.s.: ovviamente mi riferisco a una piccola parte di persone non a tutte…. l’Italia ancora non dorme del tutto. E a qualche sito di gossip che si sa come funziona…”. A presto con nuove news su Asia!