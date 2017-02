Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti vs Giulia De Lellis: lo scontro dalla Casa del Grande Fratello Vip 1 si è spostato sui social network. Durante la prima edizione del reality show di Canale 5, il GF Vip 1, e anche dopo il programma tv condotto da Ilary Blasi si è scritto e detto molto sul triangolo Andrea Damante-Asia Nuccetelli-Giulia De Lellis. Ora Asia ha criticato duramente la fidanzata dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne nonché ex gieffino Andrea Damante e anche la cugina di Giulia De Lellis durante una diretta Instagram.

“La cugina che mi minaccia – ha detto Asia -, che se mi vede mi gonfia.. E dai.. Vediamoci, gonfiami se è quello che vuoi. Ma sei un mezzo cavallo e un mezzo uomo, un animale mitologico. Se Giulia è un Gargoyle tu sei un animale di Harry Potter”. Poi ha sferrato un attacco al vetriolo nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Fece un messaggio: No perché ad Andrea piacciono le ragazze naturali. Ma se ti sei rifatta bocca e tette, ma mi prendi per i fondelli? Io mi sono rifatta naso e labbra – ha svelato la figlia della showgirl Antonella Mosetti -, ma tu che faccia da c… hai per dire ad Andrea piacciono le ragazze naturali!”.

Alla diretta video si è poi unita l’ex showgirl di Non è la Rai. Antonella e Asia hanno poi sferrato una bella sciabolata nei confronti della compagna di Andrea Damante: “Lei non c’è però all’Isola perché neanche lì l’hanno voluta. Facile andare a dire: No, ma io ho rifiutato, ma non te s’è …… nessuno, puoi fare solo l’opinionista va…”.

Alcune settimane fa Asia Nuccetelli si era sfogata su Facebook rivelando che l’interesse per Andrea Damante durante il GF14 era stata solo una cosa mediatica: “Mi avete scartavetrato le palle, sì. Basta, chiudete quelle boccacce che sparano solo stronzate. Per l’ennesima volta, visto che non vi è chiaro e qualche intelligentone continua a dire DAMANTE DAMANTE, ma DAMANTE CHI SE LO in….? SOTTO UN OCCHIO DI INTERESSE CHI L’HA MAI CONSIDERATO? Se una carezzina sul ginocchio (fatta facendo gli scemi in un momento di euforia e ridendo) per voi è un segno estremo di amore, ANDATEVI A CURARE, ALLA SVELTA”.

Ora tutti attendono la controreplica di Giulia De Lellis ad Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli. Cosa dirà la fidanzata di Andrea Damante? Le polemiche social si sprecano…