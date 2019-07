Asia Nuccetelli difende Giulia De Lellis: “Il libro sulle corna? Geniale”

Asia Nuccetelli e Giulia De Lellis sono state acerrime nemiche durante e subito dopo l’esperienza della figlia dell’ex showgirl di Non è la Rai, Antonella Mosetti, al Grande Fratello Vip poiché si era avvicinata un po’ troppo all’allora fidanzato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: l’ex tronista e deejay Andrea Damante.

Uno scontro durissimo e velenoso tra Asia e Giulia, che aveva spaccato in due anche il popolo della Rete. Il chiacchierato e mediatico triangolo Andrea Damante-Asia Nuccetelli-Giulia De Lellis era tornato al centro dei pettegolezzi nella Casa più spiata e famosa d’Italia e anche sul web. Ora è acqua passata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e web influencer ha scaricato per la seconda volta Andrea Damante, a causa dei suoi tradimenti, ed è felicemente fidanzata con il pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone.

Anche se non ha mai letto un libro in vita sua, Giulia De Lellis ha pubblicato un libro che è tutto un programma: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Un’opera che è ovviamente incentrata sui tradimenti subiti dal suo ex compagno Andrea Damante.

Asia Nuccetelli ha sorpreso un po’ tutti, in primis i fan di Giulia, perché si è complimentata con la stilista e web influencer per il libro appena uscito. Così, a chi su Instagram le ha chiesto cosa pensi del libro, Asia ha risposto immediatamente: “Pazzesco, lo compro subito! Giulia è un vero e proprio genio!” Una risposta che è particolarmente piaciuta alle fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

