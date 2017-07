Asia Nuccetelli ha confermato la sua love story con il rapper della Dark Polo Gang, Wayne, e ha rivelato in diretta radiofonica al programma Non succederà più di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli che si sono persone che si rifanno per assomigliarle. La figlia di Antonella Mosetti ha rivelato di aver incontrato persone che hanno iniziato a rifarsi chirurgicamente per assomigliarle: “Quando si va così oltre non mi fa piacere. Penso che tu abbia un problema e devi andare a farti curare”.

La trasformazione di Asia Nuccetelli sta tenendo ancora banco in Rete e sulla carta stampata… La figlia di Antonella Mosetti ha cambiato colore ai capelli, da nera è diventata bionda platino, e si è rifatta le labbra, il naso e forse anche gli zigomi. Il prima e il dopo dell’ex gieffina Asia Nuccetelli continua ancora oggi a dividere il popolo della Rete.

Ha smentito il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Valenza e ha parlato della sua attuale love story. “Con Gianmarco Valenza non c’è stato nulla – ha detto Asia – Ci sentivamo, ma non mi è scattato nulla. Sono fidanzata con Umberto ma non mi piace tanto parlarne perché me ne hanno detto di tutti i colori. La vita privata è un pochino più delicata, quindi tengo a tenerla per me. In questo periodo sto bene, sono felicissima”.

Ha adottato una nuova misura contro gli hater: “Ho dovuto disattivare i commenti. Molti commentavano strabene, c’erano poi gli hater che superavano il limite, coinvolgendo me e la mia famiglia”.

Poi è tornata sul rumor relativo al ruolo di tentatrice a Temptation Island: “Io tentatrice? E’ un ruolo che non mi compete. Non riuscirei perché io mi trovo più dalla parte delle fidanzate. Non me l’hanno proposto, conosco bene Filippo Bisciglia, perché amico di papà, ma non avrei mai partecipato”.